Боєприпаси до HIMARS дають ЗСУ “ту потужність, яка їм необхідна": у Пентагоні озвучили далекобійність реактивних систем

Сполучені Штати надають Україні снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS з дальністю до 80 кілометрів.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що боєприпаси до РСЗВ HIMARS, які передані на озброєння ЗСУ, "дають їм ту потужність, яка необхідна".

Про це очільник Пентагону повідомив на брифінгу в середу, 20 липня, за підсумками четвертої зустрічі у форматі "Рамштайн"

За його словами, постачання більш далекобійних снарядів залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація на полі бою.

"Те, що зараз знаходиться на території України, дає їм ту потужність, яка їм необхідна”, - сказав Остін у відповідь на запитання, чи не планують США надати Україні боєприпаси до HIMARS, якими можна було б обстрілювати, наприклад, Кримський міст.

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Міністр оборони США також уточнив, що реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, що поставляються США в Україну, можуть вести вогонь на відстань до 80 км.

“Дальність бою HIMARS становить приблизно 80 км, і це досить хороший показник", - сказав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати із партнерами й союзниками зобов’язалися передати Україні загалом понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, із них 12 уже перебувають на українській території.

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