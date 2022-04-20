Боєприпасів та комплектувальних на $200 млн: СБУ викрила законспірований склад окупантів

Боєприпасів та комплектувальних на $200 млн: СБУ викрила законспірований склад окупантів

Все це обладнання уже передано на потреби ЗСУ.

Служба безпеки України викрила законспірований склад із боєприпасами та комплектувальними до військової техніки у Харківській області на $200 млн.

За попередніми даними, деталі були призначені для підбитої техніки РФ, яку ворог збирався ремонтувати під час наступу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Однак завдяки опору українських захисників Харків виявився не по зубам окупантам. А зусиллями СБУ вся вилучена партія озброєння буде використана для захисту нашої держави", - йдеться у повідомленні.

У ході обшуків СБУ вилучила та передала Міноборони:

60 повнокомплектних танкових двигунів;

велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки.

Крім того, в окремих приміщеннях виявлено 26 керованих ракет класу "повітря-повітря".

СБУ встановила, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів. А напередодні вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога.

СБУ встановила причетних до злочину та вживає заходи щодо їх затримання.

Нагадаємо, російські окупанти готові вбивати своїх командирів, СБУ перехопила розмову військового РФ з родичем.

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