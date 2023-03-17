Боєприпасів у РФ вистачає: австрійський експерт Купер назвав неочікувану причину "снарядного голоду"

Том Купер із сарказмом прокоментував звіти своїх колег про те, що росіянам не вистачає артилерійських боєприпасів.

Австрійський військовий експерт Том Купер, який регулярно аналізує ситуацію на фронті та відомий своїми іронічними замітками на адресу росіян, пояснив, в чому насправді полягає причина "снарядного голоду" в армії РФ.

Про це він написав у своєму звіті за 15 березня.

Весняне бездоріжжя

Експерт зауважує, що на фронті уже почалася пора бездоріжжя – на дорогах стільки багна і води, що екіпажам американських бронетранспортерів М113 і радянських МТЛБ (у народі відомих, як мотолиги. – Ред.) нерідко доводиться перевіряти режими "амфібій".

"А конструктори з BAE Systems мабуть, непритомніють, дивлячись на те, що доводиться витримувати їхнім гаубицям M777, коли їх буксирують місцевим ландшафтом. Добре, коли під колесами транспортних засобів є що-небудь інше, ніж бруд глибиною 20–30 см", – зазначив Купер.

Боєприпасів у росіян вистачає, але...

Том Купер із сарказмом прокоментував звіти своїх колег про те, що росіянам не вистачає артилерійських боєприпасів, а ЗС РФ нібито змушені запровадити обмеження снарядів на багатьох ділянках фронту.

"Судячи зі звітів ЗСУ, які зазнали обстрілів (і чиїх військових було поранено чи вбито) внаслідок обстрілів з російської артилерії, – насправді немає чітких ознак, що Пуддінгу (так Купер називає Путіна. – Ред.) бракує боєприпасів", – зазначив він.

На думку експерта, набагато ймовірніше, що росіяни часто не можуть привезти достатньо боєприпасів, коли це необхідно.

Аналогія з арабо-ізраїльською війною

"Тобто ЗС РФ, ПВК "Вагнер" та інші "сурогати" відчувають дуже схожу, можливо, навіть таку ж проблему, як ізраїльські сили оборони під час арабо-ізраїльської війни в жовтні 1973 року", – припустив експерт.

Купер нагадав, що в Ізраїлі 1973 року боєприпасів було більш ніж достатньо – але на складах, у центрі країни. Проблема полягала в тому, щоб завезти його в достатній кількості. Причиною стали масові затори, наприклад, на дорогах центрального Синая.

"Уявіть собі це видовище: 30, 40, 50 км дороги, повно вантажівок, повних боєприпасів, акуратно припаркованих бампер до бампера. Проблема: дороги були вузькими однорядними, оточені глибоким і м’яким піском. Будь-яка повністю завантажена вантажівка, яка наважувалася з’їхати з дороги, загрузла й не могла рушити знову без допомоги спеціалістів, а спеціалісти не могли допомогти, тому що стояли в тому ж самому транспортному заторі за десятки кілометрів", – навів приклад експерт.

З якою проблемою насправді зіткнулася армія РФ

За словами Купера, проблема з якою зіткнулися путінські окупанти має значно більший масштаб. Не лише через те, що армія РФ є набагато більшою за Армію оборони Ізраїлю, чи через те, що поле бою на сході України у 2022–2023 роках у кілька разів більше за Сінайський півостров чи Голанські висоти.

"Я вже згадував місяць тому, коли пояснював, чому Герасимов не здатен провести бодай один, "великий" наступ і натомість змушений розбити свій "зимовий наступ" на три дрібні операції. Це питання зберігання достатньої кількості боєприпасів і припасів там, де це важливо: поблизу лінії фронту", – наголосив експерт.

За його словами, російська залізнична система може перевозити багато боєприпасів, але зберігання ближче ніж за 70 км від лінії фронту є небезпечним, оскільки зараз на озброєнні України знаходяться M142 HIMARS, М270 MLRS, GLMRS та подібна зброя.

Тому неважливо, скільки привозиться російською залізницею, і неважливо, наскільки добре росіяни ховають свої склади боєприпасів. Принаймні один з них підривається щодня "черговим українським HIMARS-ударом".

І навіть якщо боєприпаси не знищили удари української артилерії, їх все одно доведеться доставляти на передову: робити це потрібно вантажівками, яких у ЗС РФ було надто мало вже на початку війни. Ще один фактор – погані дороги і багнюка.

"Ця проблема тепер сягнула таких масштабів, що кілька підрозділів БАРС із мобілізованими займаються лише тим, що намагаються допомогти з матеріально-технічним забезпеченням, повсякденно. Тепер ще додайте тотальну корупцію та некомпетентність путінської системи", – підсумував Том Купер.

Нагадаємо, що першим про "снарядний голод" поскаржився власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Власник ПВК "Вагнер" звинувачував Шойгу та Герасимова, що його бойовикам, які воюють під Бахмутом, Міноборони РФ не постачає боєприпаси і влаштувало "снарядний голод".

Проте, як виявилося, снарядів не вистачає не лише підопічним Пригожина, але і кадровій російській армії.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що необхідну кількість снарядів росіяни просто не встигають виготовляти. Тому жебрають зброю по світу.

На думку військового експерта Олександра Коваленка, через 2-3 місяці це буде вже не "голод", а "снарядний інсульт".

Радник керівника Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів підтвердив, що артилерія ворога поступово виснажується.

Військовий експерт Олег Жданов також повідомив, що порівняно з літом у армії РФ потроху починається "снарядний голод".