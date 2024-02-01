Боєприпасів ЗСУ може вистачити на місяць-півтора: офіцер заявив про загрозу втрати звільнених міст

Андрій Крамаров повідомив, що військові стикаються з проблемами браку снарядів для БМП, танків, кулеметів, артилерії та РСЗВ, і "це все в купі зараз, на жаль, вже досягає своєї критичної маси".

У ЗСУ на фронті склалась критична ситуація з браком боєприпасів: у дуже економному режимі наявної кількості може вистачити на місяць-півтора. Є ризик втратити вже відвойовані міста.

Про це військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров розповів у ефірі Radio NV.

Крамаров повідомив, що ті, хто близько спілкується з військовими, які на лінії фронту, знають про критичну проблему з боєприпасами. Йдеться про боєприпаси всіх типів, як правило, до західних зразків озброєння.

Також читайте Чи вистачить Україні снарядів зупиняти Росію: експерт назвав загрози

"Причому тут не потрібно казати лише про 15-мм артилерійський снаряд. Є і питання з 5,56×45 мм – просто зі звичайним боєприпасом для штурмової гвинтівки, на кшталт М4", – уточнив офіцер резерву.

Боєприпасів може вистачити на місяць-півтора

Він додав, що у війську стикаються з проблемами браку снарядів для БМП, танків, кулеметів, артилерії та ракетних систем залпового вогню. Як зазначив Крамаров, "це все в купі зараз, на жаль, вже досягає своєї критичної маси".

"Ми намагаємося (подолати –ред.), звичайно, цей період, який виник насамперед через внутрішньополітичні проблеми в США. Оскільки у 2022-23 роках вони були, все ж таки, варто це визнавати, основним постачальником боєприпасів всіх типів", – сказав військовий експерт.

Він звернув увагу, що останнім часом нарощує власне виробництво Німеччина. Однак у масштабах української війни "цього абсолютно недостатньо".

"І, як результат, ми зараз отримали доволі важку ситуацію. Причому, і в часових рамках: боєприпасів, відверто, нам може вистачити у дуже, надзвичайно економному режимі на місяць-півтора", – оцінив офіцер-резервіст.

Читайте провідні новини дня:

РФ підтягнула значні сили до критичних напрямків фронту

Також читайте Путін погрожує новим наступом в Україні: яка його мета

Він зазначив, що тим часом російські війська вже підтягнули значні сили до лінії фронту, до критичних для них і для ЗСУ напрямків. На цих напрямках розпочалась активна розвідка боєм, зокрема це фіксувалося ще минулого тижня в Авдіївці. А на цьому тижні ворог розпочав активну розвідку боєм уже в районі Куп’янська та в районі Лимана.

"Ворог зараз може в якийсь момент почати тиснути дуже сильно. І це буде критичним і дуже-дуже поганим з будь-якої точки зору – з морально-психологічної, з військової теоретичної. Знаєте, втратити позиції, які ми так довго і ефективно (відвойовували – ред.)… Наприклад, той же Куп’янськ, Лиман, який ми утримували від ворога з моменту того, як відвоювали їх після харківського нашого контрнаступу, (можемо – ред.) втратити просто через брак боєприпасів", – застеріг Крамаров.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, міністр оборони Рустем Умєров попередив союзників у ЄС, що Україна зіткнулася з "критичною" нестачею артилерійських снарядів, оскільки ворог на фронті щодня розгортає втричі більше вогневої потужності.

Читайте також: