Боєць елітного підрозділу дронів РФ "Рубікон" перейшов на бік України: як він пояснив своє рішення

Військовий білет РФ

Реклама

Російський військовий Мирослав Сімонов, який служив у так званому елітному підрозділі операторів БПЛА “Рубікон”, перейшов на бік України.

Про це він розповів після того, як скористався можливістю добровільно здатися в полон українським військовим через проєкт “Хочу жити”.

Мирослав Сімонов. / © Facebook-сторінка державного проєкту "Хочу жить"

За словами Сімонова, до російської армії його змусили піти обставини. Він сподівався потрапити до частини, де служив його батько, однак замість цього його направили до підрозділу безпілотників, а згодом — на навчання в центр “Рубікон”.

Реклама

Під час служби він став свідком того, як у російській армії легко віддають накази про знищення полонених і як виправдовують убивства цивільних. Саме після цього, каже Сімонов, він усвідомив, що самовільне залишення частини — єдиний вихід. Однак спроба втечі не вдалася: його затримали й відправили до так званої “м’ясної” бригади на передову.

На той момент Мирослав уже знав про український проєкт “Хочу жити” і вирішив скористатися можливістю перейти лінію фронту, аби воювати на боці України.

Свою втечу він описує як справжнє пекло:

“Оці 10 кілометрів із цієї позиції я добирався до ваших хлопців — це окрема історія. Якщо коротко, я думав, що поранений. Була контузія. Завдання було відкочуватися 10 кілометрів через цей ад. По мені працювали міномети, лягали снаряди, літали FPV-дрони. Якось дивно вони мене облітали — ніби “очі й вуха” там теж були. Вибухи, стрілянина… Вилетів розрахунок FPV, щоб мене знайти. І там, де я робив привали, прилітали FPV саме з російського боку…”

Реклама

Після того, як він дістався українських позицій, йому надали медичну допомогу.

“Коли я добрався до позицій, мене перев’язали, повністю допомогли. Я за це дуже вдячний. А вже наступного дня ми з вашими хлопцями йшли до точки евакуації. По дорозі разом узяли в полон російського військового. Я йшов у замиканні з автоматом. Його доставили в 74-ту, допитали. І я думав, що з ним зроблять так, як роблять росіяни — просто вб’ють на місці. Але один із ваших бійців, який його допитував, узяв його на плечі й сказав: “Я його не кину. Я не хочу бути такими, як вони. Я донесу його”. І доніс. І тоді я зрозумів різницю між Росією та Україною. Завдяки цій людині той “орк” вижив, хоча мав іти в атаку на їхні позиції. Ось так буває. Дуже показово”.

За словами Сімонова, саме це остаточно переконало його, що рішення перейти на бік України було правильним.

Раніше ми розповідали історію, як поранений військовослужбовець 5-го батальйону 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони вийшов з полону та вивів із собою двох російських військових.