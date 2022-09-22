"Боєздатність нульова": Арестович розповів, куди відправлять перших російських мобілізованих

Росія буде відправляти мобілізованих солдат на поповнення підрозділів, які виведені на відновлення, однак його процес може бути значно скорочений.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Якщо їх відправлять, а по ідеї так і повинні зробити, на поповнення російських підрозділів, які виведені на переформування та відновлення, то вони скоротять відновлення та кинуть їх за умови збереження кадрового ядра. В принципі, може бути неприємно, але є питання скільки там цих підрозділів, і чи готові вони повертатися. Судячи з того, що ми бачимо, поки що не дуже готові", - сказав він.

Арестович зазначив, що ефективність такої манери поповнювати вкрай мала.

"Дуже складно поставитись до цього всерйоз, тому що така манера поповнювати викликає дуже великі сумніви щодо ефективності. Боєздатність нульова. Вони демотивовані й без найменшої підготовки одразу в бій на цю страшну українську війну, про яку всі чули в недолагодженому підрозділі, де їм ніхто не пояснив, що і як. Сумнівна історія, якщо чесно", - сказав він.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов припустив, чому звернення Путіна про мобілізацію було перенесено.