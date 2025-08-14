Бої біля Добропілля на Донеччині: Генштаб зробив важливу заяву про ситуацію

Добропілля. / © dobrepole.com.ua

Українські Збройні сили стабілізують ситуацію на Добропільському напрямку. Зокрема, на цю ділянку фронту було направлено додаткові сили. Російські підрозділи активно знищують.

Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в коментарі РБК-Україна.

"Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується. Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити групи російських окупантів", - повідомив представник Генштабу.

З його слів, рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського для посилення оборони на Добропільському і Покровському напрямках виділено додаткові сили і засоби. Зокрема, каже Ковальов, під час проведення дій 1-м корпусом Нацгвардії "Азов", суміжними та підпорядкованими підрозділами “ворог зазнає значних втрат".

За останні два дні у смузі відповідальності корпусу було ліквідовано понад 150 російських окупантів, а 70 - поранено. Крім того, до полону потрапили вісім російських загарбників.

"Військовослужбовці Сил оборони України продовжують пошуково-ударні дії у смузі своєї відповідальності. Ситуація стабілізується", - додав Ковальов.

Ситуація біля Добропілля

Наразі біля Добропілля ЗСУ вживають контрзаходів. За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, ситуація біля цього міста стане зрозумілішою до кінця тижня.

Тим часом військовий експерт Кирило Сазонов каже, що ЗСУ можуть оточити ворога на Добропіллі. Російські диверсанти, які вже проникли на ці ділянки, можуть потрапити до оточення, якщо ЗСУ перекриють їм шляхи постачання.

Зауважимо, днями стало відомо, що РФ здійснила прорив до Добропілля. ОСУВ «Дніпро» визнає, що ситуація є та залишається складною, і бої в цьому регіоні — найінтенсивніші порівняно з іншими ділянками лінії бойового зіткнення.