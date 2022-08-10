Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Бої біля АЕС – це небезпечно": у США розповіли про рівень радіації біля Запорізької станції

Дата публікації
Перегляди
587
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Бої біля АЕС – це небезпечно": у США розповіли про рівень радіації біля Запорізької станції

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Речниця Білого дому закликала Росію повернути ЗАЕС під повний контроль України.

У Білому домі продовжують уважно стежити за ситуацією навколо Запорізької АЕС.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, інформує ТСН.ua.

За її словами, звіт Міністерства енергетики та Національного управління ядерної безпеки стверджує, що радіаційні датчики продовжують надавати дані. У США поки не бачили жодних ознак підвищеного чи ненормального рівня радіації.

"Ми також знаємо про повідомлення щодо неналежного виконання заходів безпеки на АЕС від української влади та операторів, та вдячні за їхню відданість ядерній безпеці за важких обставин. Бої біля АЕС – це небезпечно", – наголосила Карін Жан-П'єр.

Речниця Білого дому закликала Росію припинити будь-які дії на чи біля української АЕС, та повернути її під повний контроль України.

"Зі свого боку ми й надалі підтримуватимемо можливості МАГАТЕ продовжити їхній технічний мандат, щоб гарантувати ядерну безпеку України", – підсумувала вона.

Нагадаємо, що Росія використовує захоплену Запорізьку атомну електростанцію біля Енергодара, яку вона окупувала ще 4 березня, для ядерного шантажу.

Читайте також:

"Або російська земля, або випалена пустеля" – рашисти погрожують підірвати Запорізьку АЕС

"Або російська земля, або випалена пустеля" – рашисти погрожують підірвати Запорізьку АЕС

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація