Бої біля Авдіївки та Кремінної: в ISW заявили про просування окупантів

Російські війська 24 грудня підтвердили просування на Донбасі біля Авдіївки та в районі Кремінної.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті. За інформацією аналітиків, російські сили нещодавно просунулися поблизу Авдіївки та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами 24 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 грудня, показують, що російські сили просунулися на схід від Степового (на північ від Авдіївки).

Також, за даними ISW, російські окупанти нещодавно підтвердили просування в районі Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 грудня, показують, що російські війська просунулися на схід від Тернів (на захід від Кремінної).

Фото: understandingwar.org

Що відбувається в Авдіївці

Нагадаємо, очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що ситуація в місті "дуже непроста".

"Ворог тисне, штурмові дії не припиняються ні вдень, ні вночі. Намагаються росіяни виконати поставлені задачі й взяти місто. Дуже багато останнім часом кидають техніки та особового складу. Фіксуємо тисячі мертвих, вибачте, "макак" навколо Авдіївки. Хлопці розповідають й по камерах видно, коли дрони літають", - розповів Барабаш.

Авдіївка - стратегічно важливий опорний пункт оборони, утримання якого дозволяє контролювати значну частину фронту. Розпорядженням командувача сухопутних військ Олександра Сирського 23 грудня до складу військ у Авдіївці зараховано поповнення.

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