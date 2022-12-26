Бої біля Кремінної: Гайдай розповів про просування ЗСУ та відхід окупантів до Рубіжного

Російська армія відвела військове командування з Кремінної до Рубіжного на Луганщині.

Біля Кремінної на Луганщині залишається складна ситуація, перевага на боці Збройних сил України, потроху йде просування вперед, але місто все ще не звільнили.

Про це на брифінгу 26 грудня розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Інформація про нібито звільнення Кремінної, або те, що наші війська зайшли до самої Кремінної – не відповідає дійсності", - зазначив він.

Він також розповів, що росіяни планувалиі організувати контрнаступ у бік деокупованого Лимана, але їх плани зірвали українські військові.

"Такі плани в них були, але, завдячуючи українському командуванню, яке розуміло їхні плани й бачило всю мапу військових подій – Сили оборони України зашкодили окупаційним військам втілити їхні задуми в життя. Резерви вони все одно підтягують, але контрнаступу у них не вийшло", - зазначив очільник Луганської ОВА.

Ситуація на Луганщині

На початку грудня Збройним силам України вдалося взяти під вогневий контроль ключову автомагістраль, яка веде від Кремінної до Сватового та далі на північ.

За оцінками військового експерта Романа Світана, російські війська не зможуть обороняти північ Луганщини і змушені будуть зимувати на Донбасі в кордонах до 24 лютого.

За прогнозами Гайдая, до Нового року українські війська звільнять Сватове або Кремінну, а всю Луганщину вдасться деокупувати 2023 року. Але це буде нелегко.

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