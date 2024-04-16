Бої біля Кринок: у ЗСУ розповіли про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

Українські Збройні сили продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області. У районі населеного пункту Кринки тривають бойові дії.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, загарбники, які вже брали участь у штурмах, відмовляються знову йти в атаки. Разом з тим армія РФ намагається здійснювати штурми.

"Протягом минулої доби (ворог - Ред.) спромігся на п'ять атак. Це більш-менш сталий коефіцієнт. Чотири-п'ять штурмів на добу - те, що вони проводять досить регулярно. Але успіху не мають", - розповіла Гуменюк

Під час штурмів під Кринками окупаційні війська вже давно не застосовують бронетехніку. У бій кидають лише піхотні штурмові групи.

"Вони продовжують вишукувати варіанти проведення ротації для того, щоб підтягувати на цей напрямок нові підрозділи, не обізнані в ситуації. Адже повторно застосовувати в штурмах тих, хто звідти дивом повернувся, вони не можуть. У них дуже низький морально-психологічний стан. У того контингенту, який вже зустрівся з нашими та зрозумів, чия земля на лівобережжі", - наголосила представниця ЗСУ.

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" повідомляли, що в районі плацдармів українських військових на лівобережжі Херсонської області не спостерігається накопичення сил російської окупаційної армії РФ. Втім, загарбник для поповнення свої втрат під час штурмових дій постійно підтягують нові резерви.

Читайте також: