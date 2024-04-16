Бої біля Кринок: у ЗСУ розповіли про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

Росіяни відмовляються йти в атаки.
Українські Збройні сили продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області. У районі населеного пункту Кринки тривають бойові дії.
Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
За її словами, загарбники, які вже брали участь у штурмах, відмовляються знову йти в атаки. Разом з тим армія РФ намагається здійснювати штурми.
"Протягом минулої доби (ворог - Ред.) спромігся на п'ять атак. Це більш-менш сталий коефіцієнт. Чотири-п'ять штурмів на добу - те, що вони проводять досить регулярно. Але успіху не мають", - розповіла Гуменюк
Під час штурмів під Кринками окупаційні війська вже давно не застосовують бронетехніку. У бій кидають лише піхотні штурмові групи.
"Вони продовжують вишукувати варіанти проведення ротації для того, щоб підтягувати на цей напрямок нові підрозділи, не обізнані в ситуації. Адже повторно застосовувати в штурмах тих, хто звідти дивом повернувся, вони не можуть. У них дуже низький морально-психологічний стан. У того контингенту, який вже зустрівся з нашими та зрозумів, чия земля на лівобережжі", - наголосила представниця ЗСУ.
Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" повідомляли, що в районі плацдармів українських військових на лівобережжі Херсонської області не спостерігається накопичення сил російської окупаційної армії РФ. Втім, загарбник для поповнення свої втрат під час штурмових дій постійно підтягують нові резерви.