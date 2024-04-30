Бої біля Кринок: у ЗСУ розповіли про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

Зокрема, у районі окупанти використовують штурмову авіацію.
Наразі ситуація у Кринках на лівобережжі Херсонської області складна. Втім, Збройні сили України утримують позиції, незважаючи на великі сили ворога.
Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.
"Ситуація там залишається складною. У першу чергу через те, що фактично морпіхи тримаються автономно. Між нами річка Дніпро. Звісно, логістика там дуже складна, як і ротація, так і евакуація, та інші питання. Тим не менш, вони (ЗСУ - Ред.) продовжують утримувати свої позиції, попри сили противника, які переважають за кількістю", - сказав Плетенчук.
За його словами, протягом минулої доби російські окупанти безуспішно атакували Кринки три рази. Росіяни застосовують некеровані боєприпаси, залучаючи штурмову авіацію Су-25 або гелікоптери Мі-8 і Мі-24.
Своєю чергою, українські захисники, закріпившись на плацдармі Кринок, тримаються далі.
Як повідомлялося, ЗСУ взяли під контроль острів Нестрига. Він розташований на Херсонщині - у дельті Дніпра на території Білозерського району. Острів тривалий час лишався сірою зоною.