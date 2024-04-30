Бої біля Кринок: у ЗСУ розповіли про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

Наразі ситуація у Кринках на лівобережжі Херсонської області складна. Втім, Збройні сили України утримують позиції, незважаючи на великі сили ворога.

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Ситуація там залишається складною. У першу чергу через те, що фактично морпіхи тримаються автономно. Між нами річка Дніпро. Звісно, логістика там дуже складна, як і ротація, так і евакуація, та інші питання. Тим не менш, вони (ЗСУ - Ред.) продовжують утримувати свої позиції, попри сили противника, які переважають за кількістю", - сказав Плетенчук.

За його словами, протягом минулої доби російські окупанти безуспішно атакували Кринки три рази. Росіяни застосовують некеровані боєприпаси, залучаючи штурмову авіацію Су-25 або гелікоптери Мі-8 і Мі-24.

Своєю чергою, українські захисники, закріпившись на плацдармі Кринок, тримаються далі.

Як повідомлялося, ЗСУ взяли під контроль острів Нестрига. Він розташований на Херсонщині - у дельті Дніпра на території Білозерського району. Острів тривалий час лишався сірою зоною.

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