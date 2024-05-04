Бої біля Кринок: у ЗСУ розповіли про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

Протягом минулої доби російські війська здійснили сім& спроб штурмів в районі Кринок у Херсонській області. Втім, окупанти успіхів не мали.

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

"Різких змін і стані та положенні кількості сил противника так само нема. Минула доба була досить напруженою. Що стосується лише Кринок, там було сім штурмів, всі вони були відбиті і ворог був вимушений відійти з втратами, успіху не мав", - наголосив представник ОК "Південь".

За його словами, ситуація на південному напрямку залишається стабільною. Наразі ознак щодо створення наступальних угрупувань не вбачається. На цій ділянці фронту ЗСУ виконали понад 700 вогневих завдань, було уражено понад 600 цілей.

"Крім цього втрати на цьому напрямку склали більше 150 російських військових. З них половина - безповоротні", - додав Плетенчук.

Як повідомлялося, росіяни виселяють українців з трьох населених пунктів Херсонщини - Голої Пристані, Коханів та Гладківки. Населення тимчасово розміщують у населених пунктах півдня Херсонської області та у Криму.

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