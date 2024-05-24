Бої біля Кринок: у ЗСУ розповіли про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

У районі Кринок, на лівобережжі Херсонської області, тривають бої. На цій ділянці фронту гаряче. Втім, Сили оборони мають певні успіхи.

Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"В нашій зоні відповідальності найбільш жваві події відбуваються саме на Херсонщині. Це, якщо не враховувати активності ворога щодо обстрілів, а брати безпосередньо бойові зіткнення. Якщо на Старомайорське та Роботине вчора було по одному штурму, то на Кринки - дев'ять", - повідомив Плетенчук.

З його слів, штурми окупаційної армії успіху не мали. Окупанти зазнали втрат і відступили на свої позиції.

Протягом минулої доби на Оріховському та Херсонському напрямку армія РФ стала меншою на 98 окупантів. Росіяни втратили поменшало 37 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, реактивну систему залпового вогню, гармати, міномети, човни. Також знищено польовий пункт боєпостачання, спостережний пункт, пункти управління БпЛА та бліндаж загарбників.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив, що наразі найбільш інтенсивні та жорстокі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках на Донеччині. У Харківській області росіяни намагаються вийти до річки Оскіл.

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