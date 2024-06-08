Бої біля Кринок: у ЗСУ розповіли, що відбувається на лівобережжі Херсонщини

Протягом минулої доби окупанти намагалися здійснити штурм у районі Кринок у Херсонській області. Втім, ворог успіху не мав.

Про це повідомили Сили оборони півдня України

"На Оріхівському напрямку окупанти здійснили два штурми. Успіху не мали. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині ворог здійснив один безуспішний штурм у районі населеного пункту Кринки. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції", - повідомили військові.

Зазначається, що ЗСУ продовжують утримувати позиції.

"Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, не припиняють аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 240 розвідувальних БпЛА", - повідомили в ОК "Південь".

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті повідомили, що армія РФ просувається на Донеччині. Російські війська нещодавно просунулися в північно-східному мікрорайоні Канал - це крайня східна частина Часового Яру.

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