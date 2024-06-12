Бої біля Роботиного: що відбувається у Запорізькій області

Село Роботине в Запорізькій області, що на Оріхівському напрямку, наразі перебуває у сірій зоні. Втім, населений пункт - під вогневим контролем Збройних сил України.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив пресофіцер 14 бригади Нацгвардії України "Червона Калина" Микола Коваль.

"Воно під нашим вогневим контролем, можна сказати, що ми контролюємо Роботине. Воно більше майже в сірій зоні. Але контроль наш вогневий – це дуже важливо. Ми бачимо їхнє пересування, їхні можливості штурмів. Ми за допомогою аеророзвідки бачимо і виявляємо. Нам так легше контролювати цей населений пункт", - розповів військовий.

За його словами, окупанти змінюють тактику і відмовляються від застосування великої кількості бронетехніки, а кілька разів на добу штурмують невеликими групами.

"Задіювати важку броньовану техніку, вони не можуть, бо розвідка, дрони, пілоти, артилерія (ЗСУ - Ред.) постійно знищує все, що підходить до наших позицій. Вони зрозуміли, що техніку нераціонально використовувати і почали використовувати малі групи по декілька чоловік. По два-три рази - навіть буває 5 разів на добу, штурмують наші позиції", - повідомив Коваль.

Він також зазначив, що на Оріхівському напрямку армія РФ не задіює малодосвідчених мобілізованих, там воюють фахові кадрові російські військовослужбовці.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що "у Вовчанську противник загруз". Тим часом основні зусилля РФ зосереджує на Покровському та Курахівському напрямках.

Читайте також: