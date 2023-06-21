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"Бої будуть важкими, але ЗСУ можуть досягти успіху" – Пентагон про контрнаступ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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1543
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"Бої будуть важкими, але ЗСУ можуть досягти успіху" – Пентагон про контрнаступ

ЗСУ можуть досягти успіху – Пентагон про контрнаступ. / Фото: Facebook / Командування об'єднаних сил ЗС України

Армія України здатна досягти успіху на полі бою про російських загарбників.

Збройні сили України здатні досягти успіху на полі бою під час контрнаступу, попри запеклі бої з ворогом та очікувані втрати.   

Про це заявила представниця Пентагону Сабріну Сінгх.

"Ми знаємо, що битви будуть важкими. Ми знаємо, що на це піде час. І ми впевнені, що українці мають те, чого потребують. У них є бойова сила та є здатність досягти успіху в контрнаступальних операціях. Ми вважаємо, що надали Україні системи й засоби, яких вони потребують для бойових дій просто зараз", - сказала Сінгх.

Нагадаємо, 20 червня ЗСУ вели контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту. 

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Дата публікації
Перегляди
1543
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