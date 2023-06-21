"Бої будуть важкими, але ЗСУ можуть досягти успіху" – Пентагон про контрнаступ

Збройні сили України здатні досягти успіху на полі бою під час контрнаступу, попри запеклі бої з ворогом та очікувані втрати.

Про це заявила представниця Пентагону Сабріну Сінгх.

"Ми знаємо, що битви будуть важкими. Ми знаємо, що на це піде час. І ми впевнені, що українці мають те, чого потребують. У них є бойова сила та є здатність досягти успіху в контрнаступальних операціях. Ми вважаємо, що надали Україні системи й засоби, яких вони потребують для бойових дій просто зараз", - сказала Сінгх.

Нагадаємо, 20 червня ЗСУ вели контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту.

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