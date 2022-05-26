Бої досягли максимальної інтенсивності, окупанти штурмують ЗСУ одночасно на кількох напрямках – Міноборони

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що бої з російськими військами на сьогодні досягли максимальної інтенсивності, окупанти штурмують позиції українських військ одночасно на декількох напрямках.

Україна боротиметься до повного звільнення своїх територій у міжнародно визнаних кордонах, наголосила заступниця міністра.

Про це Маляр розповіла на брифінгу в медіацентрі "Україна" 26 травня.

Вона наголосила, що обстановка на фронті залишається складною і має ознаки до подальшого загострення.

"Противник задіяв усі сили та засоби для захоплення нашої території та оточення наших військ. Бої на сьогодні досягли максимальної інтенсивності, ворог штурмує позиції наших військ одночасно на декількох напрямках. Попереду на нас чекає надзвичайно складний і тривалий етап боротьби, і треба розуміти, що це війна, і, на жаль, втрати з нашого боку неминучі", – попередила заступниця міністра.

Вона також повідомила, що російські війська здійснюють інтенсивний вогневий вплив вздовж усієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ у Донецькому операційному районі. Окупанти застосовують тактичні ракетні комплекси, авіацію та артилерію.

"Україна боротиметься до повного звільнення наших територій у міжнародно визнаних кордонах, а зберегти обличчя Путін може, забравшись геть із наших територій", – наголосила Маляр.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав надати Україні зразки озброєння, які дозволять уражати противника на великій відстані.

Французька артилерія вже в Україні: що ще потрібно для перемоги у війні

Читайте також: