Бої на Авдіївському напрямку: як аеророзвідка коригує вогонь артилерії по піхоті РФ – відео

Аеророзвідка за допомогою нічних дронів коригує вогонь артилерії.
Бійці підрозділу аеророзвідки "Божа справа" 47-ї ОМБр показали, як коригують вогонь артилерії (касетними боєприпасами) по ворожій піхоті на Авдіївському напрямку.
Вогонь коригують за допомогою нічних дронів.
Ворог не покидає спроб наступу на Авдіївку. У місті є дві промзони – на півночі і на півдні. На півночі – це коксохім. Там росіяни намагаються закріпитися в промисловій зоні.
Нагадаємо, у Курській області ГУР знищило радіотехнічну позицію окупантів (відео).
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