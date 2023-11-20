Бої на Авдіївському напрямку: як аеророзвідка коригує вогонь артилерії по піхоті РФ – відео

Бійці підрозділу аеророзвідки "Божа справа" 47-ї ОМБр показали, як коригують вогонь артилерії (касетними боєприпасами) по ворожій піхоті на Авдіївському напрямку.

Вогонь коригують за допомогою нічних дронів.

Ворог не покидає спроб наступу на Авдіївку. У місті є дві промзони – на півночі і на півдні. На півночі – це коксохім. Там росіяни намагаються закріпитися в промисловій зоні.

Нагадаємо, у Курській області ГУР знищило радіотехнічну позицію окупантів (відео).

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