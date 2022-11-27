Бої на Авдіївському та Бахмутському напрямках – експерт пояснив ціль окупантів

На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжуються запеклі бої. Окупанти все ще намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк.

"Завдання росіян зараз – вийти на адміністративні кордони Донецької області. Звичайно, це гіпотеза. Але ми давно цю гіпотезу обговорювали з аналітиками різних країн, вони всі погоджуються, що можливо Суровікіну вдалося переконати керівництво щодо відступу у Херсоні, саме запропонувавши якийсь інший напрямок, на якому вони можуть досягти успіху. У Росіян є велика проблема – це неможливість підтримувати якісне командування на різних напрямках, а особливо, якщо це напрямки далеко один від одного, тому що в них дуже сильно централізована вся система військового управління, і вони не можуть підтримувати мультивекторну війну", - пояснив експерт.

Він зазначив, що це дуже яскраво було видно на початку війни, коли росіяни по десятках напрямків одночасно намагалися наступати і був повний провал. А після цього у квітні вони намагалися все сконцентрувати на Донецькій та Луганській областях.

"Наше військове керівництво цей задум дуже швидко розгадало – оголошивши контрнаступальні дії. Вони (окупанти - ред,) тут же почали перекидувати на Південь, пропустили повністю Харків і так далі. Тобто зараз вони розуміють, що спроможності їхнього військового командування вистачить на один, два напрямки, при чому дуже близьких географічно", - нагадав Загороднюк.

Російські загарбники вибрали Донецьку область, як основну для себе, тому що вони по всіх своїх телеканалах пропаганди говорили завжди, що основна ціль цієї так званої "спецоперації" – це так зване звільнення Донбасу, але звичайно, що це неправда.

"Але з пропагандистської точки зору, Донбас для них – це основний напрямок, саме там зараз зосереджена основна увага. Нічого неочікуваного в цьому немає, і зрозуміло, що наші Збройні сили не дадуть їм цього зробити", - резюмував експерт.

Ситуація на Донеччині

За даними британської розвідки, у Донецькій області у районі Павлівки та Вугледара продовжуються інтенсивні бої. Україна та агресорка Росія зосередили на цій ділянці фронту значні сили. Втім, тут російська морська піхота зазнала великих втрат.

На Донеччині на Бахмутському напрямку бої тривають майже цілодобово. Під Бахмутом та Авдіївкою окупанти зазнають серйозних втрат у щоденних спробах штурму оборони Збройних сил України.

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