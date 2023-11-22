Бої на Бахмутському напрямку: окупанти активно застосовують дрони і продовжують наступ біля Кліщіївки

Речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів про бої біля Бахмута.
Окупаційна армія Росії продовжує наступальні дії в районі Бахмута, а саме біля Кліщіївки. Ворог намагається повернути втрачені позиції.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
"До цього часу військові ЗСУ перебували в активній обороні – це дозволяло нам при кращих можливостях атакувати, покращувати своє тактичне становище на певних ділянках", - зазначив речник.
За його словами, зараз противник активно застосовує ударні дрони.
"Зараз бачимо збільшення кількості вильотів дронів – 28 лише за добу. Також застосовується артилерія – 439 обстрілів на Бахмутському напрямку", - сказав Фітьо.
На різних ділянках противник використовує для штурмів як піхоту, так і різну техніку.
З настанням холодів ЗСУ намагатимуться перебити тилове постачання підрозділів РФ.
"Щоб за допомогою погоди ім було холодно, мокро і бажання продовжувати воювати на українській землі відпадало само собою", - зазначив речник.
Він також додав, що за добу українським військовим вдалося ліквідувати 122 окупанта і знищити 16 одиниць техніки.
Нагадаємо, окупанти різко збільшили кількість штурмів біля Авдіївки – ЗСУ розповіли про бої за місто.
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