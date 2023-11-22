Бої на Бахмутському напрямку: окупанти активно застосовують дрони і продовжують наступ біля Кліщіївки

Окупаційна армія Росії продовжує наступальні дії в районі Бахмута, а саме біля Кліщіївки. Ворог намагається повернути втрачені позиції.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"До цього часу військові ЗСУ перебували в активній обороні – це дозволяло нам при кращих можливостях атакувати, покращувати своє тактичне становище на певних ділянках", - зазначив речник.

За його словами, зараз противник активно застосовує ударні дрони.

"Зараз бачимо збільшення кількості вильотів дронів – 28 лише за добу. Також застосовується артилерія – 439 обстрілів на Бахмутському напрямку", - сказав Фітьо.

На різних ділянках противник використовує для штурмів як піхоту, так і різну техніку.

З настанням холодів ЗСУ намагатимуться перебити тилове постачання підрозділів РФ.

"Щоб за допомогою погоди ім було холодно, мокро і бажання продовжувати воювати на українській землі відпадало само собою", - зазначив речник.

Він також додав, що за добу українським військовим вдалося ліквідувати 122 окупанта і знищити 16 одиниць техніки.

Нагадаємо, окупанти різко збільшили кількість штурмів біля Авдіївки – ЗСУ розповіли про бої за місто.

Читайте також: