Бої на Бахмутському напрямку: як погода впливає на роботу безпілотників

Військовий ЗСУ розповів, як погода впливає на роботу БпЛА.

На Бахмутському напрямку мінлива погода впливає на логістичні шляхи. Погодні умови також впливають на роботу безпілотників – на час перебування у повітрі та кількість.

Про це "24 Каналу" розповів командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко

За його словами, ЗСУ бачать ворога в режимі "онлайн".

"Маємо можливість його знищити завдяки об'єднаному вогневому впливу", – пояснив військовий.

Юрій Федоренко зазначив, варто розуміти те, що росіяни продовжуватимуть тиск. У Росії почалася передвиборча кампанія 2024 року. Тому окупантам треба показувати бодай якісь "результати" щодо захоплення українських територій та "успіхи" на фронті.

Як наслідок, ворог продовжує активні штурмові дії на пріоритетних для себе напрямках. Зокрема, на Бахмутському.

"Росіяни застосовують різну тактику. Десь штурмують переважно живою силою після масованих артилерійських обстрілів, а десь застосовують легкоброньовану техніку та артзасоби", - каже військовий.

На Бахмутському напрямку українські захисники мають між собою достатньо потужні зв'язок та розвідку.

"Деякі наміри противника нам вдається зрозуміти заздалегідь. Саме тому ми знаємо, де конкретно його потрібно чекати", – сказав Юрій Федоренко.

Окупанти не мають успіхів попри свої ударно-штурмові дії, застосування різної тактики та технічних засобів.

"Динаміка бойових дій цілодобова. Немає такого, щоби гармати мовчали певний період часу. Противник намагається бути активним у різний час доби", – зауважив командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБ.

Федоренко додав, що найскладніша робота Сил оборони України – це у піхотинців, штурмовиків, які утримують позиції. Завдання Сил оборони зробити так, аби вони щонайменше вступали у стрілковий бій з ворогом.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про тактику ворога під Бахмутом та коли він хоче йти у штурм.

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