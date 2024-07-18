Бої на Донбасі: експерт назвав два важливі для РФ напрямки і повідомив про успіхи ворога

Окупаційна армія РФ продовжує розширяти ділянку на Краматорському напрямку - в районі Часового Яру. Тим часом на Покровському напрямку окупанти намагаються відтіснити ЗСУ за річку Вовча та Карлівське водосховище.

Про ситуацію на Донбасі повідомив військовий аналітик Костянтин Машовець.

Він зауважив, що на Краматорському напрямку росіянам вдалося вдалося вийти на канал "Сіверський Донець - Донбас". Втім, атаки армії РФ в районі перетину каналу та дороги Т-0504 Костянтинівка - Бахмут не закінчилися успіхом.

"Противник знову намагався відтіснити наші передові підрозділи від залізниці на ділянці між Кліщіївкою та Андріївкою силами кількох штурмових груп. Поки - без особливого успіху для себе. Спроби командування угрупування військ "Юг" так й не зуміли створити умови для охоплення з флангів району оборони ЗСУ у місті Часів Яр", - наголосив Машовець.

Аналітик вважає, що "російське командування вже "здогадується", що фронтальний "штурм Часового Яру" коштуватиме йому приблизно "як Бахмут".

Тим часом на Покровському напрямку армія РФ також намагається активно штурмувати біля Торецька, а також районі Нью-Йорка та Залізного. Також командування РФ планує "розгорнути усю 27-у мотострілецьку дивізію в одній смузі" на цій ділянці фронту.

"Противник явно намагається перерізати нашим передовим підрозділам, які зараз ведуть важкі бої у Новоселівці Першій та південніше, можливість відійти західніше річки Вовча. Якщо з півночі та в районі Новоселівки Першо у нього є певні успіхи й противник хоча повільно й дуже поступово просувається у загальній дирекції з півночі на південь, то з південного флангу цього плацдарму - з боку Яснобродівки, щось поки у нього "їде не так", - наголосив Машовець.

Експерт зауважує, що подальше просування противника у бік дороги Покровськ - Костянтинівка "набуло для противника певних ускладнень".

Нагадаємо, аналітики Deep State інформують, що війська РФ вдруге захопили Урожайне на Донеччині. Зараз росіяни намагаються там закріпитися та підтягнути резерви.

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