"Бої на Донбасі визначать долю наступної фази війни" - Арестович

Ситуація на фронті непроста, але Росія вже зазнала серйозної поразки в Україні.

Впродовж наступних двох тижнів на Донбасі відбуватимуться важкі бої, які визначать долю наступної фази війни. Крім того, окупанти активізували зусилля у напрямку Запоріжжя та Херсона.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю "Телеграфу".

"Судячи з того, скільки людей вони кидають туди (на Донбас - ред.), політичне керівництво ставить завдання досить жорстко. Путін розпочав кампанію з дев'яти операційних напрямків — Київ, Чернігів, Суми, Харків, Луганська та Донецька області, Маріуполь, Херсон, Мелітополь, Запоріжжя. Зараз вона йде тільки по двох. Зона ООС, Маріуполь і трохи у бік Запоріжжя та Херсона. На шести напрямках вони зазнали поразки. Вони не мають сил наступати. Вони намагаються провести часткову мобілізацію, щоб поповнити ряди армії. Також призивають резервістів за системою "Барс" — це як у нас оперативний резерв. Але і це просувається погано. Їх командир танкового полку, якому поставили завдання підняти техніку, подивився, що з 30 танків заводиться один, і в результаті застрелився", – заявив Арестович.

Раніше Генштаб України повідомив, що збройні сили Російської Федерації продовжують наступальні дії з метою захоплення Попасної та Сєвєродонецька Луганської області.