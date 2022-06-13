Бої на Донбасі: Зеленський розповів про переваги української армії та розвідки

Але ціна цієї битви для нас – дуже висока.
У боях на Донбасі – а вони точно увійдуть у воєнну історію як одна з найбільш жорстоких битв у Європі і за Європу – українська армія й наша розвідка тактично все ж переграють російських військових.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 13 червня.
"І це попри значну перевагу росіян у кількості техніки, а особливо – в артилерійських системах", – додав він.
Зеленський зазначив, уряд щоденно звертає увагу партнерів на те, що тільки достатня кількість сучасної артилерії для України забезпечить нашу перевагу й нарешті кінець російських знущань з українського Донбасу.
Нагадаємо, що українські військові просунули лінію фронту на Запоріжжі на 5-10 кілометрів. Тим самим ЗСУ просунулися у напрямку Херсона, вибиваючи російських окупантів.
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