Бої на Донеччині: де Сили оборони відкинули росіян
ЗСУ мають успіх у Донецькій області, водночас росіяни теж просунулися.
Українські Сили оборони відкинули ворога від села Володимирівка в Донецькій області та спинили просування російських військ у кількох інших населених пунктах.
Про це повідомляє на аналітичний проєкт DeepState.
«Сили Оборони України відкинули противника поблизу Володимирівки та Шахового. Ворог просунувся у Серебрянському лісництві поблизу Полтавки та Паньківки», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у серпні на Покровському напрямку українські війська втратили 5 кв. км території, однак повернули під контроль 26 кв. км української землі.
8 серпня українські Сили оборони звільнили село Зарічне у Донецькій області. Цей населений пункт звільнив 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» Сухопутних військ ЗСУ.
Тим часом армія Росії уже готується до масштабного наступу на Донбасі.