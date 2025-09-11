Бої на Донеччині: де Сили оборони відкинули росіян

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Українські Сили оборони відкинули ворога від села Володимирівка в Донецькій області та спинили просування російських військ у кількох інших населених пунктах.

Про це повідомляє на аналітичний проєкт DeepState.

«Сили Оборони України відкинули противника поблизу Володимирівки та Шахового. Ворог просунувся у Серебрянському лісництві поблизу Полтавки та Паньківки», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у серпні на Покровському напрямку українські війська втратили 5 кв. км території, однак повернули під контроль 26 кв. км української землі.

8 серпня українські Сили оборони звільнили село Зарічне у Донецькій області. Цей населений пункт звільнив 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» Сухопутних військ ЗСУ.

Тим часом армія Росії уже готується до масштабного наступу на Донбасі.