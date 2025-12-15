Бої на Донеччині: експерт повідомив, де зараз найкритичніша ситуація на фронті

ЗСУ. / © Associated Press

Ситуація в районі Покровська та Мирнограда залишається вкрай складною та фактично критичною.

Про це заявив військовий експерт Ігор Романко у коментарі “Главреду”.

Він пояснив, що ці два міста на Донеччині тісно пов'язані між собою з погляду бойових дій та логістичного забезпечення.

"Завдання Сил оборони України, які зараз перебувають на півночі агломерації, зводяться до забезпечення логістики тих наших частин і підрозділів, які діють у Покровську та Мирнограді", - наголосив Романенко.

З його слів, через посилений тиск окупаційного війська з півдня Мирнограда підрозділи ЗСУ були змушені відійти на більш північні рубежі - ближче до центру міста. Адже там, де нещодавно була “сіра зона”, зараз “фактично оточення”.

“Тож найскладніша ситуація в Мирнограді", - наголосив експерт.

У зв'язку з цим логістичне забезпечення підрозділів Сил оборони здійснюється переважно за допомогою важких дронів та інших обмежених можливостей, які поки що залишаються в Сил оборони.

За словами Романенка, наразі вирішується питання про виведення українських частин і підрозділів із Мирнограда та Покровська з мінімальними втратами.

Нагадаємо, волонтер Сергій Стерненко заявив, що на Сіверському напрямку, протягом останнього місяця суттєво ускладнилася ситуація і виникла велика загроза. Окупанти обійшли Сіверськ із флангів, перерізали логістичні маршрути Сил оборони України та просунулися в межах міста.

Аналітичний проєкт DeepState повідомив про оновлення карти бойових дій. Зокрема, зафіксовано просування сил РФ поблизу Ямполя та в районі Сіверська.