- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 141
- Час на прочитання
- 2 хв
Бої на Донеччині: експерт повідомив, де зараз найкритичніша ситуація на фронті
За словами експерта, дуже складна ситуація біля Мирнограда.
Ситуація в районі Покровська та Мирнограда залишається вкрай складною та фактично критичною.
Про це заявив військовий експерт Ігор Романко у коментарі “Главреду”.
Він пояснив, що ці два міста на Донеччині тісно пов'язані між собою з погляду бойових дій та логістичного забезпечення.
"Завдання Сил оборони України, які зараз перебувають на півночі агломерації, зводяться до забезпечення логістики тих наших частин і підрозділів, які діють у Покровську та Мирнограді", - наголосив Романенко.
З його слів, через посилений тиск окупаційного війська з півдня Мирнограда підрозділи ЗСУ були змушені відійти на більш північні рубежі - ближче до центру міста. Адже там, де нещодавно була “сіра зона”, зараз “фактично оточення”.
“Тож найскладніша ситуація в Мирнограді", - наголосив експерт.
У зв'язку з цим логістичне забезпечення підрозділів Сил оборони здійснюється переважно за допомогою важких дронів та інших обмежених можливостей, які поки що залишаються в Сил оборони.
За словами Романенка, наразі вирішується питання про виведення українських частин і підрозділів із Мирнограда та Покровська з мінімальними втратами.
Нагадаємо, волонтер Сергій Стерненко заявив, що на Сіверському напрямку, протягом останнього місяця суттєво ускладнилася ситуація і виникла велика загроза. Окупанти обійшли Сіверськ із флангів, перерізали логістичні маршрути Сил оборони України та просунулися в межах міста.
Аналітичний проєкт DeepState повідомив про оновлення карти бойових дій. Зокрема, зафіксовано просування сил РФ поблизу Ямполя та в районі Сіверська.