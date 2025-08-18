Бої на фронті: Сирський розповів, де росіяни активно наступають, а де зазнали поразки

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Реклама

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті. Наразі пріоритетні напрямки для армії РФ — це Запорізький, Покровський і, ймовірно, Новопавлівський напрямок.

Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю «РБК-Україна».

Яка ситуація на ключових напрямках фронту

За словами Сирського, противник намагається охопити Покровську агломерацію з двох сторін. Він наступає на півночі — північно-східному напрямку, і на півдні — південно-західному напрямку. У такий спосіб РФ намагається сформувати своєрідні лещата.

Реклама

«Головна задача цих дій на північному напрямку — перерізати нашу логістику. І от власне, там наступає 51-ша загальновійськова армія РФ у складі трьох бригад — це колишній 1-й армійський корпус так званої „ДНР“. У полон до нас потрапили і були знищені якраз військовослужбовці 132-ї бригади — це горлівська бригада», — зауважив він.

Серед полонених — лише молоді військовослужбовці, які прослужили різний час і призвані з різних місць, у тому числі і з Росії. Але фінал у всіх один — це полон.

За словами головнокомандувача ЗСУ, на Сумщині ворог, можна сказати, зазнав поразки. Попри те, що там було зосереджено дійсно потужне угруповання з найкращих російських частин (десантників, морських піхотинців і найкращих мотострілецьких частин сухопутних військ), противник не мав жодного успіху за останні два місяці. Натомість армія РФ втратила декілька населених пунктів. І його остання спроба наступати в районі Степного і Новокостянтинівки закінчилася повним провалом — окупанти були знищені й відкинуті за державний кордон.

«І наразі ми продовжуємо там наступальні дії. А ворог, розуміючи безперспективність цього напрямку своїх дій, зараз перекидає частини звідти на інші напрямки, в основному — на Запорізький», — пояснив Сирський.

Реклама

Також головнокомандувач ЗСУ прокоментував мету росіян на Запорізькому напрямку. Там вони хочуть прорвати нашу оборону і просунутися вглиб території. Їхня ціль, додає Сирський, вся область.

На Херсонщині росіяни проводять активні дії здебільшого в острівній зоні і в районі мостів. Водночас вони перекинули з цього напрямку один полк і бригаду морської піхоти, що свідчить про те, що найближчим часом там (на Придніпровському напрямку) суттєвих наступальних дій не буде.

«Хоча загроза, звісно, завжди існує, і не треба її скидати з рахунків», — додав він.

Сирський визнав, що пріоритетні напрямки для армії РФ на найближчий час — це Запорізький, Покровський і, ймовірно, Новопавлівський напрямок.

Реклама

«І активно ведуться дії на Лиманському напрямку — там також росіяни намагаються досягти успіхів, але там бойові дії мають менший масштаб», — завершив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, від 12 листопада 2022 року по сьогодні армія РФ окупувала 5842 квадратні кілометри української території. Це становить 0.96781% від всієї площі Української держави у міжнародно визнаних кордонах.

“На жаль, ка**пи мали великий успіх в перші дні повномасштабного вторгнення. Але завдяки наступальним операціям на півночі країни, в Харківській та Херсонській областях, вдалося повернути велику частину”, — йдеться у звіті DeepState.