Бої на Харківщині: командир батальйону "Ахіллес" розповів про перехоплення тактичної ініціативи

Сили оборони крок за кроком перехоплюють тактичну ініціативу на Харківському напрямку.

Про це розповів Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко в етері "Еспресо".

"Ситуація на Харківському напрямку максимально напружена. Тривають бої дуже високої інтенсивності. Противник не має тактичних успіхів. Сили оборони утримують всі позиції, які є нашими. Ворог діє дуже активно. Так чи інакше, окупанти проводять ударно-штурмові дії протягом доби й застосовує всі наявні види озброєння. Також варто наголосити, що противник масово застосовує авіацію. Втім, попри те, що ворог може підтримувати інтенсивні бойові дії, в Сил оборони є позитивні здобутки. Зокрема, є позиції, з яких ворога вдалось вибити. Також ведеться активна робота зі знищення військових цілей на території РФ. Саме тому, вже можна говорити про те, що ситуація на Харківщині дуже близька до стабілізації. Сили оборони крок за кроком перехоплюють тактичну ініціативу на свій бік", – повідомив Федоренко.

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Військовослужбовець наголосив, що підрозділи, які діють на Харківщині, потребують підтримки громадян.

"Втім, всі повинні розуміти, що коли ми говоримо про стабілізацію ситуації, або перехоплення тактичної ініціативи, то в цьому лежить титанічна робота наших військовослужбовців. Ця робота потребує значного ресурсу. Зокрема, в БПЛА. Бо тільки сказали, що ситуація близька до стабілізації, як підтримка тих підрозділів, які виконують завдання на Харківщині, різко знизилась. Ми повинні розуміти, що війна потребує значних ресурсів. Саме тому, для того, щоб тримати позитивну динаміку бойових дій, не забувайте допомагати нашим підрозділам", – додав він.

Зазначимо, 10 липня заступник командира ОТУ "Харків" полковник Віктор Солімчук повідомив, що протягом двох місяців наступу на Харківщині російська армія залучила 10 350 осіб. Водночас втрати окупантів на цьому напрямку становлять приблизно 91% - 2939 вбитими та 6509 пораненими

Нагадаємо, аналітики назвали ще одну гарячу точку на Харківщині. Днями російська диверсійно-розвідувальна група здійснила штурм кордону на Золочівському напрямку, що на північному заході від міста Харків. Втім, окупаційні війська не почали наступальних дій у цьому районі.

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