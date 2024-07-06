Бої на Харківщині: ЗСУ перехопили тактичну ініціативу – командир батальйону "Ахіллес"

Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко повідомив, що Сили оборони України мають ініціативу у боях на Харківщині й можуть розвинути це в тактичний успіх.

Про це він розповів в ефірі "Еспресо".

За його словами, окупанти постійно проводить зворотні ударно-штурмові дії на Харківщині. Головна мета – вибити Сили оборони з позицій, які вдалося відбити.

"При цьому противник застосовує все наявне озброєння. Зокрема, ударні дрони, артилерію та авіацію. Атакують окупанти позиції українських захисників і всі населені пункти на кордоні. Авіація противника постійно застосовує КАБи різної ваги. Росіяни цілком усвідомлено атакують КАБами цивільні обʼєкти", - розповів Федоренко.

За словами військовослужбовця, Сили оборони мають перспективу мати тактичний успіх у боях на Харківщині. А питання дії ворожої авіації буде вирішено найближчим часом.

"Нещодавно нам був даний дозвіл на застосування високоточної зброї по території РФ. Це внесло суттєві зміни в плани та дії противника. Як наслідок, окупанти змушені переміщати свої сили та засоби трохи далі від державного кордону України. Втім, так чи інакше ми дістаємо їх і там".

Саме тому логістичне забезпечення російських окупантів для атаки через український кордон стало довшим, додав Федоренко.

"Чим довша логістика, тим більше ми можемо виявити й завдати ураження їхнім засобам та силам. Відповідно, є всі перспективи не просто говорити про те, що Сили оборони перехопили тактичну ініціативу на Харківщині, а й можуть мати тактичний успіх на полі бою", - резюмував Юрій Федоренко.

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