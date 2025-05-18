Бої на Костянтинівському напрямку: росіяни наступають у бік Мирнограда та Покровська — оглядач

Покровськ / © Associated Press

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На Костянтинівському напрямку тривають бої за Нову Полтавку.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мірошников у повідомленні у соцмережах.

“Немає сенсу зараз говорити за відсоток контролю, бо все швидко змінюється - бої дуже динамічні”, — йдеться у повідомленні.

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Від Новооленівки ворог намагається рухатися північніше, в простір між Русином Яром та Полтавкою. Має успіхи тактичного характеру.

З Олександропіля окупанти рухаються прямо на Яблунівку та Олександро-Калинове. Там рельєф місцевості дещо сприяє обороні, але в умовах тотальної переваги ворога на землі це дозволяє лиш пригальмовувати просування.

Ближче до Мирнограда ситуація також важка, першою чергою в Миролюбівці, Малинівці та Єлизаветівці. Там приблизно така сама історія, що й у Новій Полтавці, але з більшим відсотком контролю.

Логістика на всьому напрямку дуже обмежена через роботу ворожих ФПВ.

Нагадаємо, що росіяни продовжують намагатися наступати — повідомляє ISW про ситуацію на фронті.

ISW повідомляє про просування ЗСУ під Покровськом, але росіяни продовжують тиснути на Торецьк.