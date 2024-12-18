Війська КНДР застосовують на Курщині тактику Другої світової: генерал запасу СБУ розкрив подробиці

Північнокорейські військові, яких росія залучає до боїв у Курській області, використовують тактику Другої світової війни.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів директор Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках Віктор Ягун.

За словами Віктора Ягуна, в американских експертах є відчуття, що корейці залишилися на рівні дійсно 50-го року XX століття, коли вони брали участь у Корейській війні.

"Реально вони використовують тактику Другої світової війни — штурм шеренгою, не розуміючи, що їх бачить дрон, не розуміючи, що вони повністю перебувають на відкритій місцевості, і їхнє переміщення контролюється, та, відповідно, коригування мінометного вогню й артилерії допомагає знищити їх ще до підходу до наших позицій”, – зазначив експерт.

Експерт додав, що не розуміє, як окупанти на російських полігонах підготовлювали корейців. Адже за словами самих росіян, північнокорейські війська проходили спеціальну підготовку.

"Проблема корейців ще в тому, що вони представляють армію тоталітарної держави, й зміна тих чи інших тактик для них — дуже серйозне завдання, тому що якщо є наказ, якщо написано інструкцію, то цю інструкцію й наказ змінити дуже складно”, – підсумував Ягун.

Нагадаємо, північнокорейські війська, дислоковані в Курській області Росії, зазнали втрат у кілька сотень людей унаслідок зіткнень з українськими силами.

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