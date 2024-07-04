Бої на Лиманському та Краматорському напрямках: оглядач зробив детальний аналіз ситуації на фронті

На Лиманському напрямку після серії успішних контратак ЗСУ у південній частині смуги дії ворожого угруповання військ "Запад" командування окупантів змістило свої зусилля дещо на північ – на північну частину плацдарму ЗСУ на річці Чорний Жеребець. Противник, після низки невдалих спроб відновити обстановку в напрямку сіл Терни та Ямполівка, переніс основні зусилля із зони дій своєї 25-ї загальновійськової армії (ОА) в зону дій своєї 20-ї ОА. Зокрема, у напрямку Площа – Макіївка (3-тя мотострілецька дивізія противника/мотострілецька дивізія).

Про це повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець.

В результаті ворогу вдалося вдертися на східну околицю Макіївки і закріпитися там (район місцевої школи), а також взяти під контроль перехрестя доріг, що ведуть на Греківку і Невське на лівому березі р. Чорний Жеребець.

Як зазначає експерт, найімовірніше, найближчим часом противник спробує захопити переправу через річку Чорний Жеребець у самій Макіївці та намагатиметься атакувати позиції наших передових підрозділів у напрямку Макіївка – Невське, а також Червонопопівка – Невське.

"В цілому треба виходити з того, що противник, на даному напрямку, має можливість періодично створювати значну перевагу в силах і засобах на окремих ділянках і напрямках, незважаючи на те, що в попередніх (весняних) боях він зазнав тут значних втрат. У складі двох загальновійськових армій (20-ї та 25-ї), що діють на цьому напрямку, розгорнуті три повноцінні мотострілецькі дивізії (3-тя, 67-а та 144-та) та три окремі бригади, одна з яких є танковою бригадою (164-та, 169-та мотострілецька бригада та 11-та окрема бригада)", - пояснив Машовець.

За його словами, ЗСУ дуже складно в таких умовах утримувати дуже протяжний фронт по річці Чорний Жеребець. Особливо, коли ворог має явну перевагу в артилерійській та авіаційній підтримці.

Краматорський напрямок

98-ма повітряно-десантна дивізія (ПДД) противника, що діяла в східній частині міста Часів Яр, ввела в бій всі три свої парашутно-десантні полки (ПДА) - 217-й, 299-й і 331-й ПДП. Власне, за рахунок цього противнику вдалося значно наростити зусилля на цьому напрямку та повністю взяти під контроль мікрорайон "Канал" (найсхідніший район міста, розташований на схід від каналу Сіверський Донець-Донбас).

Не виключено, що в атаках брали участь також підрозділи 11-ї окремої десантно-штурмової бригади та частково 102-го мотострілецького полку 150-ї мотострілецької дивізії.

На даний момент противник зайняв позиції по обидва боки вулиці Олега Кошового, зокрема в районі мосту через канал, а його передові підрозділи закріпилися в лісах на північ і південь від нього.

"За великим рахунком, зрозуміло, що ці дії ворога є лише "підготовчим" етапом перед головним "шоу" - штурмом міста Часів Яр. У цьому контексті цікавить питання – чи буде вороже командування витрачати час та ресурси на "підтримку" таких дій? А саме – витіснення наших військ за канал на південь від міста, від лінії Клещеївка-Андріївка, з метою забезпечення «свободи маневру» своєму ударному тактичному угрупованню з півдня. І чи буде ще одна спроба прориву через напрямок Богданівка-Калинівка, щоб вчинити аналогічні дії, під час штурму самого міста, з півночі?", - зауважив оглядач.

Він додав, що командування ворожого угруповання військ "Юг", сили якого діють на Краматорському напрямку, почало підтягувати свій оперативний резерв в районі міста Часів Яр – 4-у окрему мотострілецьку бригаду 2-го армійського корпусу.

"Якщо розглядати найбільш ймовірні напрямки штурму самого міста (Часів Яр - ред.), то, швидше за все, ворог спробує прорватися між трасою Костянтинівка-Бахмут (Т-0504) та мікрорайоном "Новий", у напрямку останнього, діючи переважно штурмовою піхотою через лісову зону на південь від мікрорайону. Допоміжним напрямком цілком може бути напрямок по північній дорозі, в сторону мікрорайону "Жовтневий".

Машовець каже, що такий варіант дозволяє противнику, по суті, відрізати ці два мікрорайони від центральної частини міста та "певною мірою" звісно ізолювати район своїх найбільш активних штурмових дій.

Однак у цьому випадку різко актуальним стає питання двох позицій, які досі контролюються Збройними Силами України – району села Калинівка та район перетину каналу Сіверський Донець – Донбас з трасою Т-0504. Наразі ворог просто не може розпочати штурм основної частини міста через наявність цих позиції ЗСУ.

Тому, швидше за все, перед введенням у бій 4-ї мотострілецької бригади в районі дій 98-ї повітряно-десантної дивізії остання отримає завдання "розібратися" з цими позиціями. У випадку з Калинівкою, до цього можуть доєднатися підрозділи 200-ї мотострілецької бригади.

Хоча, звичайно, може бути варіант, коли 4-та мотострілецька бригада буде використовуватися сама в якості "полегшення" для підрозділів 2-го і 3-го армійських корпусів, які на даний момент безуспішно намагаються витіснити ЗСУ за канал, на південь від траси Костянтинівка-Бахмут, діючи "в лоб" з фронту.

При цьому найбільш вірогідним варіантом є поява підрозділів 4-ї мотострілецької бригади в районі селища Іванівське та на південний схід від нього.

"Якщо відштовхнутися від усіх цих тактичних деталей і спробувати подивитися на розвиток ситуації щодо всього Краматорського напрямку, то стає очевидним, що командування ворожого УВ «Юг» продовжує плекати надію в оперативному плані на "участь" у гіпотетичній "битві за Торецьк".

Адже основні зусилля воно зосереджує саме на південно-західному напрямку". Свого часу, розпочинаючи наступ з Бахмута на Часів Яр, ворог явно розраховував швидко вийти на канал Сіверський Донець-Донбас на широкому фронті не лише в районі самого міста, а й на південь від нього, щоб мати змогу сформувати північний фланг (фас) Торецького виступу (плацдарму) Збройних сил України. Однак, на даний момент це завдання не виконане ворогом.

"Цілком можливо, що якби у його була можливість відмовитися від штурму міста Часів Яр, він би з радістю це зробив, обійшовши цю ділянку оборони ЗСУ на південь. Але не вийшло...Спочатку їм довелося дуже довго вибивати ЗСУ в Іванівському, потім кілька одночасних і "начебто скоординованих" спроб ліквідації українського "плацдарму" ПЕРЕД каналом, по лінії Клещеївка - Андріївка з наступальними діями як з фронту (сходу), так і з флангу - північного сходу, закінчилися невдало. Тому у ворога сьогодні на цьому напрямку просто немає іншого виходу, ніж штурмувати місто Часів Яр, якщо він хоче продовжувати наступати у південно-західному напрямку, причому змушений він це робити переважно "в лоб", адже у нього не виходить сформувати фланги для оточення цієї ділянки оборони ЗСУ", - резюмував Костянтин Машовець.

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