Бої ЗСУ на лівобережжі Херсонщини: експерт назвав ймовірні три напрямки

Через рейди ЗСУ у росіян - істерика.
На лівобережжі Херсонської області ЗСУ можуть діяти на трьох напрямках.
Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері телеканалу "Еспресо".
"Щонайменше йдеться про три ділянки, де можуть діяти українські військові. Зокрема, від двох мостів, залізничного і автомобільного поблизу Антонівки. Ще один плацдарм збільшується поблизу Кринок, де ворог безуспішно намагався відбити цей населений пункт", - зазначив експерт.
Він зауважив, що через рейди ЗСУ у росіян - істерика. Водночас він закликав не впадати в надмірні очікування.
"Вчора (7листопада - ред.) з'явилося відео, де перекидається 1 БТР з правого берега. Це спричинило істерику в російських пабликах з огляду на те, що Україна збільшує свої потужності на лівому березі", - сказав аналітик.
Нагадаємо, в ISW розповіли, скільки військових ЗСУ може діяти на лівобережжі Херсонщини.
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