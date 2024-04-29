Бої на лівобережжі Херсонщини: окупанти марно намагаються вибити морських піхотинців – Плетенчук

Окупаційні війська Росії протягом минулої доби п'ять разів безуспішно намагалися штурмувати українських військових на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти 5 разів безуспішно намагалися вибити наших морських піхотинців із плацдармів на лівобережжі Дніпра. По цих позиціях постійно працює ворожа авіація, зокрема Су-25, Мі-8, Мі-24, які закидають цю територію ракетами. Але тим не менш, хлопці тримаються, попри те, що дуже складно. Головною проблемою є навіть не те, що там потрібно тримати позиції, а те, що логістичне забезпечення ускладнене наявністю на шляху логістів саме річки. А йдеться про ротацію, боєприпаси, евакуацію", - зазначив він.

Плетенчук наголосив, що робиться все, щоб максимально забезпечити роботу військових на лівобережжі Херсонщини, адже цей плацдарм дуже важливий.

Окупанти використовують лівобережжя, щоб хаотично обстрілювати населені пункти правобережжя і місто Херсон. Однак це відбувається не безкарно для них..

"Минулі дві доби окупанти втрачали по 15 і більше зразків артилерійського озброєння. Спостерігається активність дронів на напрямку, їх понад 300, здебільшого це "Ланцети" і FPV-дрони. Ми відбиваємо ці атаки, працюємо по них. Окупанти також втрачають особовий склад. Минулої доби вони зазнали понад 150 втрат, половина з них "двохсоті". Того дня все розпочалася з тих самих бойових дій. Зранку вони теж втратили більше 15 осіб. Росіяни втрачають зразки техніки, озброєння, але залишаються на своїх позиціях", - резюмував Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, ЗСУ взяли під контроль острів Нестрига – що це означає для звільнення Херсонщини.

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