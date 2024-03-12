Бої на лівобережжі Херсонщини: у ЗСУ розповіли про ситуацію

Українські Збройні сили утримують позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області - в районі Кринок. Російські загарбники намагаються штурмувати позиції. Втім, успіху не мають.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Плацдарми ми продовжуємо утримувати. В надзвичайних важких умовах працюють наші підрозділи. Вдається тримати позиції і працювати над розширенням плацдарму, при тому що ворог не полишає спроб своїх штурмів - хоч вони і невдалі... Минулої доби ворог знов спромігся на один такий штурм без бронетехніки, тобто суто піший штурм. Знов мав потужні втрати", - розповіла Гуменюк.

Окупанти відправляють на штурми і елітні десантно-штурмові підрозділи, і берегову охорону, і морську піхоту, і нещодавно мобілізованих солдатів.

"Фактичної завдання, надзвичайної і конкретної з реалізації тактичного задуму, вони не виконують. Вони працюють на виснаження наших (військових - Ред.)", - наголосила представниця ОК.

Нагадаємо, Сили оборони півдня повідомляли, що РФ зібрала сили для штурму плацдарму на лівобережжі Херсонщини. Зокрема, окупанти тримають темп активної аеророзвідки, здійснюють артилерійські обстріли, застосовують велику кількість ударних дронів різних модифікацій з уражаючими елементами.

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