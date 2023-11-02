Бої на лівобережжі Херсонщини: в ISW розповіли про дії ЗСУ та окупантів

Зокрема, українські війська замінували територію поблизу Кринок, щоб ускладнити російські атаки в цьому районі.

На лівобережжі Херсонщини українські війська утримують зайняті позиції та влаштовують атаки по російських окупантах.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на російських воєнних блогерів.

Росіяни стверджують, що українські війська утримують позиції та атакують лівий берег Херсонської області. Зокрема, повідомлялося про атаки поблизу Пойми та Піщанівки, а також про бойові дії поблизу Кринок.

Сили оборони України зберігають і зміцнюють свої позиції у Кринках, а російські війська завдають важких ударів з авіації та термобаричної артилерії ТОС-1А.

Російський мілблогер стверджував, що українські війська замінували територію поблизу Кринок, щоб ускладнити атаки ворога в цьому районі.

До слова, напередодні військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що ЗСУ мають три плацдарми для наступу на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Форсування Дніпра! На Херсонщині всі острови контролюються ЗСУ! Рейди на лівий берег постійні

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