Бої на лівому березі Херсонщини: розвідка Британії оцінила ситуацію біля села Кринки

На півдні України точаться бої навколо села Кринки Херсонської області. У цьому районі українські морські піхотинці утримують плацдарм на східному березі річки Дніпро.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Британські фахівці зауважують, що наземні бої характеризувалися зіткненнями піхотинців та артилерійськими перестрілками на складній лісистій місцевості.

Українські оборонці особливо ефективно використовують малі ударні дрони. Своєю чергою, російські Військово-повітряні сили проводять значну кількість літако-вильотів на підтримку передових військ, запускаючи боєприпаси з-за меж досяжності української ППО.

Бойові дії навколо Кринок мають менший масштаб, ніж інші. Втім, ситуація для Москви вкрай незручна.

"Росія пішла із західного берега річки Дніпро рік тому, майже напевно прагнучи утримати українські війська на захід від річки, зберегти стабільність у цьому секторі та звільнити російські сили в інших місцях", - зазначають у Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, в ISW розповіли, що Збройні сили України продовжують просуватися на лівому березі Херсонської області. Наразі бої тривають біля села Кринки.

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