Бої на на Покровському напрямку: Сирський розкрив шалені втрати РФ

Покровський напрямок вже кілька місяців залишається найгарячішим відтинком східного фронту. Саме тут Сили оборони знищують найбільшу кількість ворога.

Про це повідомив Головнокомандувач Олександр Сирський.

"Лише за січень цього року наші воїни знешкодили тут понад 15 000 загарбників, з яких близько 7000 – безповоротно", – зазначив він.

За даними Генштаба, минулої доби наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора на Покровському напрямку.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що росіяни не посилюють своє угруповання на Покровському напрямку свіжими резервами, а перекидають сюди підрозділи з сусідніх ділянок фронту — Новопавлівського чи Торецького напрямків.

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