Бої на Покровському напрямку: офіцер ЗСУ розповів про посилення окупантів резервами

На Покровському напрямку, який став головним у наступі російської окупаційної армії, точаться запеклі бої. На цю ділянку фронту росіяни перекидають усі свої резерви.

Про це повідомив офіцер 59-ої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі "Суспільне”.

За його словами, окупанти посилюють наступ у напрямку Покровська за допомогою усіх своїх резервів, зокрема підрозділами з південних окупованих міст Маріуполя, Бердянська, Генічеська.

“Учора знову була спроба наступу технікою на нашій ділянці фронту. 4 БМП вийшли, 3 одразу були знищені, четверта втекла після перших влучань. Ми не даємо шансів ворогу взагалі на техніці десь просунутись. Тому ворог більше застосовує піхотні штурми, але також і всі наявні засоби, зокрема мотоцикли”, - розповів про характер боїв Сергій Цехоцький

Офіцер ЗСУ повідомив про обстріли Мирнограда і Селидового на Донеччині. Також, за його словами, активні бої відбуваються в районі Красногорівки, де найбільша концентрація окупантів.

Нагадаємо, головною ціллю російської окупаційної армії на Донеччині (після невдалого наступу на Харків) залишається місто Покровськ.

ЗСУ розгромили величезну колону армії РФ на Покровському напрямку

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