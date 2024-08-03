Бої на Покровському напрямку: офіцер ЗСУ розповів про посилення окупантів резервами

Активні бої відбуваються в районі Красногорівки, де найбільша концентрація російських військ.
На Покровському напрямку, який став головним у наступі російської окупаційної армії, точаться запеклі бої. На цю ділянку фронту росіяни перекидають усі свої резерви.
Про це повідомив офіцер 59-ої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі "Суспільне”.
За його словами, окупанти посилюють наступ у напрямку Покровська за допомогою усіх своїх резервів, зокрема підрозділами з південних окупованих міст Маріуполя, Бердянська, Генічеська.
“Учора знову була спроба наступу технікою на нашій ділянці фронту. 4 БМП вийшли, 3 одразу були знищені, четверта втекла після перших влучань. Ми не даємо шансів ворогу взагалі на техніці десь просунутись. Тому ворог більше застосовує піхотні штурми, але також і всі наявні засоби, зокрема мотоцикли”, - розповів про характер боїв Сергій Цехоцький
Офіцер ЗСУ повідомив про обстріли Мирнограда і Селидового на Донеччині. Також, за його словами, активні бої відбуваються в районі Красногорівки, де найбільша концентрація окупантів.
Нагадаємо, головною ціллю російської окупаційної армії на Донеччині (після невдалого наступу на Харків) залишається місто Покровськ.
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