Бої на Покровському напрямку: окупанти намагаються закріпитися у Селидовому — військовий ЗСУ

На Покровському напрямку російські окупанти змогли увійти до міста Селидового та намагаються закріпитися на зайнятих позиціях.

Про це повідомив мер Генічеська, доброволець 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

За його словами, бійці Сил оборони України проводять зачистку ділянки міста, на якій перебувають окупанти, залучивши для цього “додаткові засоби”.

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Станіслав Бунятов наголосив, що на Покровському напрямку, на відміну від Бахмутського, російські окупанти ведуть наступальні дії, насичуючи штурмові загони технікою та маневровими групами піхоти.

“Великий вклад в результативність наших підрозділів, як і всюди, вносять FPV та бомбери, але кількість ворога не дозволяє повністю взяти під контроль його маршрути пересування та накопичення, тому к*цап має просування”, - зазначив він.

Нагадаємо, іноземні аналітики вважають, що українські Збройні сили будуть змушені залишити Селидове в Донецькій області, щоб уникнути оточення.

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