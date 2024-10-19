Бої на Покровському напрямку: окупанти намагаються закріпитися у Селидовому — військовий ЗСУ

Російські окупанти ведуть наступальні дії, насичуючи штурмові загони технікою та маневровими групами піхоти.
На Покровському напрямку російські окупанти змогли увійти до міста Селидового та намагаються закріпитися на зайнятих позиціях.
Про це повідомив мер Генічеська, доброволець 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".
За його словами, бійці Сил оборони України проводять зачистку ділянки міста, на якій перебувають окупанти, залучивши для цього “додаткові засоби”.
Станіслав Бунятов наголосив, що на Покровському напрямку, на відміну від Бахмутського, російські окупанти ведуть наступальні дії, насичуючи штурмові загони технікою та маневровими групами піхоти.
“Великий вклад в результативність наших підрозділів, як і всюди, вносять FPV та бомбери, але кількість ворога не дозволяє повністю взяти під контроль його маршрути пересування та накопичення, тому к*цап має просування”, - зазначив він.
Нагадаємо, іноземні аналітики вважають, що українські Збройні сили будуть змушені залишити Селидове в Донецькій області, щоб уникнути оточення.
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