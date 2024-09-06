Бої на Покровському напрямку: у ворога залишилося 2-3 тижні – військовий оглядач

У Сил оборони України можуть з’явитися можливості зупинити наступ росіян.
Щоб продовжувати наступ на позиції Сил оборони України на Покровському напрямку у російських окупантів залишилися лічені тижні – поки не почалися осінні дощі.
Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу "Київ24".
За його словами, ворога підтискає час, оскільки погожі літні дні закінчуються.
"Скільки залишилося тижнів до того, як підуть дощі. Можливо 2-3 тиджні. Літо закінчується і час вичерпується. Коли почнеться погода дощова, тоді наступальні можливості також будуть обмежені", - зауважив експерт.
При цьому у Сил оборони України можуть з’явитися можливості зупинити наступ росіян, якщо вдасться налагодити управління на місцях та підтягнути резерви.
Денис Попович зазначив, що саме неузгодженість в діях конкретних підрозділів, невдалі ротації та неузгодженості призвели до втрати позицій, зокрема у Новогродівці, де ЗСУ контролюють лише кілька вулиць, а місто практично окуповане росіянами.
Нагадаємо, Сили оборони України відновили позиції на південному заході Новогродівки.
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