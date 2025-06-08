Бої на Сумщині: росіяни вже штурмують центри прикордонних громад

ЗСУ тримають оборону / © Getty Images

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Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області в районі кількох населених пунктів. Окупанти мали успіх на північному сході від Кіндратівки, на півдні від Олексіївки, на сході від Яблунівки та на сході від Локні.

Про це у звіті повідомив Інститут вивчення війни ISW.

Російські військові блогери стверджували, що підрозділи російських повітряно-десантних сил увійшли до Садків, а морські піхотинці РФ — до Хотіні, що є центром прикордонної селищної громади. Водночас, за даними російських джерел, ЗСУ контратакували поблизу центру іншої громади — Юнаківки, а також на південь від Кіндратівки.

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Російські оглядачі також стверджували, що війська РФ просувалися на південь від Яблунівки, на південний схід від Локні та на південний схід від Юнаківки. Підтвердження цим повідомленням в ISW не мають.

Нагадаємо, російські війська нещодавно просунулися в Сумській області і захопили село Водолаги.

З посиланням на українських військових в ISW кажуть, що росіяни змінили тактику та здійснюють піхотні атаки загонами чисельністю приблизно від восьми до десяти осіб, ві той час як раніше намагалися просуватися дрібнішими групами, по чотири бійця.

Російські війська використовують мотоцикли, квадроцикли та цивільні транспортні засоби для швидкого просування, закріплення позицій та накопичення сил для подальших атак.

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