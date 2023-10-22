Бої не вщухають ні вдень, ні вночі: екскомандир полку "Азов" про ситуацію біля Бахмута

На Бахмутському напрямку бої не вщухають ні вдень, ні вночі.

Про це заявив екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін в ефірі телемарафону.

"Не дивлячись на те, що в нещодавніх боях ворог зазнав дуже суттєвих втрат, тим не менше станом на сьогодні є намагання ворога хоч і локально, але атакувати. Пов'язано це з тим, що їм постійно підвозять підкріплення. В першу чергу, у вигляді особового складу та техніки. Успіху вони не мають. Але не дивлячись на свої втрати, спроби атак на наші позиції теж є", – каже Жорін.

За його словами, росіяни стирають одні підрозділи і заміняють їх на інші. Для них це абсолютно нормальна практика. Втрати для РФ не є критичною величиною для виміру війни, зазначає військовий.

"Безпосередньо навпроти нас зараз найбільш ефективними є підрозділи десантників, яких сюди перекинули. Саме вони намагають атакувати. Йдеться про південь від Бахмута, де ворог зазнав суттєвих втрат і втратив стратегічні точки", – додав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади.

Нагаємо, у сьогоднішньому вечірньому зведенні Генштабу повідомили, що на Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Андріївка, Дружба Донецької області.

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