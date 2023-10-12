“Бої не вщухають ні вдень, ні вночі”: начальник МВА про ситуацію в Авдіївці та навколо

Противник робить спроби зосередитися на півночі від Авдіївки і проводить безуспішні штурмові дії.

Про це начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів в ефірі “Еспресо”.

“В Авдіївці дуже складно та напружено, третю добу не вщухають бої ні вдень, ні вночі. Працює все, що є в наявності у ворога: ствольна артилерія, “гради”, міномети та інше. Багато авіаракетних ударів завдав противник по місту. За вчора, 11 жовтня, понад 20 ракет залетіло у громаду. А з вчорашнього вечора до ранку 12 жовтня на Авдіївку було спрямовано 12 авіаційних бомб КАБ-500”, — сказав Барабаш.

“У ці дні по позиціях у середньому відбулося 500-600 ворожих обстрілів, по місту — близько 50-60. Мова не йде про якісь поодинокі прильоти, бо їх навіть ніхто не рахує, це цифри про масовані обстріли”, — зазначив начальник Авдіївської міської військової адміністрації.

Віталій Барабаш зауважив, що є багато руйнувань по місту та сусіднім селам громади.

“Бої не вщухають ні на півдні, ні на півночі від Авдіївки. Здебільшого ворог зараз намагається більшість своїх сил кидати на північ від міста. Однак на півдні також непросто. Противник робить спроби зосередитися на півночі, бо йому здається, що у нього там щось вдається”, — говорить він.

“Ворожі штурмові дії взагалі не мають ніякого успіху. Якихось мінімальних 10-20 метрів російські вояки вигризли, намагаючись закріпитися, але це їм не вдається. Жодного населеного пункту Очеретинської громади, тим більше Авдіївку, противник не взяв”, — підкреслив Барабаш.

Нагадаємо. на тлі загострення на фронті президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ тримають позиції довкола Авдіївки.

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