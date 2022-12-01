Бої під Бахмутом показують, що Росія не засвоїла уроку Сєвєродонецька - ISW

Постійні атаки російських агресорів позицій ЗСУ в районі Бахмута показують, що у Москві так і не засвоїли уроки з попередніх подібних кампаній, які можуть вирішити обмежені оперативні завдання за рахунок великих втрат.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти пишуть, що російські військові з кінця травня проводять постійні атаки на невеликі селища біля Бахмута, втрачаючи велике число живої сили. Всі ці зусилля дозволили просунутись лише на кілька кілометрів.

Дії командування російських військових призвели до виснаження військ та техніки, внаслідок чого агресори були затиснуті у невеликих селищах на місяці.

Аналітики ISW зазначили, що російські дії навколо Бахмута нагадають операції, які вони проводили у Сєвєродонецьку та Лисичанську, коли росіяни захоплювали міста ціною величезних втрат.

Всі зусилля Росії в районі Бахмута зайшли в глухий кут, тому що Москва не отримає оперативної переваги навіть якщо її війська будуть поступово просуватись до Бахмута. Аналітики нагадали, що після захоплення Лисичанська та Сєвєродонецька Росія отримала лише невелику оперативну перевагу через великі втрати у живій силі та техніці.

Експерти додали, що бої біля Бахмута поглинають велику кількість російських військових, що в стратегічному плані працює на користь ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що росіяни хочуть у Бахмуті повторити те, що було у Сєвєродонецьку.

Крім того, ми раніше інформували, що генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун заявив, що Росія від початку повномасштабного вторгнення до України значно виснажила запаси озброєння та боєприпасів, на поповнення їй знадобляться роки.

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