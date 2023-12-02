Бої під Бахмутом: у ЗСУ розповіли про тактику ворога, коли він хоче йти у штурм

Активні бойові дії відбуваються як на північному, так і на південному фланзі.

Перед тим, як здійснювати штурмові дії на Бахмутському напрямку, російські окупанти активно обстрілюють українські позиції.

Про це повідомив начальник служби зв’язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

За його словами, активні бойові дії відбуваються як на північному, так і на південному фланзі.

"Ситуація на Бахмутському напрямку досить активна. 21 ворожа атака була відбита нашими захисниками... Ворог активно використовує авіацію, якщо це дозволяє погода... Бачимо, що на артилерійські обстріли погода не сильно впливає", - зазначив він.

Він додав, українські захисники на цьому напрямку перебувають в активній обороні, а за кращої нагоди - йдуть в атаку.

"Наші військові в активній обороні та за кращої нагоди переходять до атакувальних дій і покращують тактичне становище. Зараз російські війська намагаються відбити втрачені позиції, але успіху не мають", - підкреслив Фітьо.

Нагадаємо, снайпери СБУ розповіли, як полювали на окупантів у Бахмуті.

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