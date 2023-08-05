Бої під Кремінною: Сирський показав, як українські воїни нищать ворога (відео)

Захисники відпрацьовують з гранатометів по ворожих позиціях у Серебрянському лісі у Луганській області.

Збройні сили України продовжують стримувати штурми окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку. Активні бої точаться у Серебрянському лісі під Кремінною у Луганській області.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

Зокрема, Сирський опублікував кадри роботи бійців роти вогневої підтримки Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони (100 ОБрТрО).

Захисники відпрацьовують з гранатометів по ворожих позиціях у Серебрянському лісі у Луганській області.

ЗСУ нищать позиції ворога під Кремінною

Напередодні українські війська на Бахмутському напрямку потужним ударом з артилерії знищили мінометний розрахунок російських окупантів і цей момент був знятий на відео.

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