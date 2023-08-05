Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Бої під Кремінною: Сирський показав, як українські воїни нищать ворога (відео)

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
349
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Бої під Кремінною: Сирський показав, як українські воїни нищать ворога (відео)

Бої під Кремінною: Сирський показав, як українські воїни нищать ворога / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Захисники відпрацьовують з гранатометів по ворожих позиціях у Серебрянському лісі у Луганській області.

Збройні сили України продовжують стримувати штурми окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку. Активні бої точаться у Серебрянському лісі під Кремінною у Луганській області.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

Зокрема, Сирський опублікував кадри роботи бійців роти вогневої підтримки Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони (100 ОБрТрО).

Захисники відпрацьовують з гранатометів по ворожих позиціях у Серебрянському лісі у Луганській області.

ЗСУ нищать позиції ворога під Кремінною

ЗСУ нищать позиції ворога під Кремінною

Напередодні українські війська на Бахмутському напрямку потужним ударом з артилерії знищили мінометний розрахунок російських окупантів і цей момент був знятий на відео.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
349
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація