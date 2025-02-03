Бої під Покровськом: AP назвало три фактори, які заважають ЗСУ утримувати позиції

Покровськ залишається ключовим стратегічним вузлом, адже саме тут перетинаються важливі автошляхи, які ведуть до великих міст сходу України.

Українські військові змушені обороняти позиції під Покровськом в умовах гострої нестачі піхоти, проблем із логістикою та активних атак російських безпілотників.

Це робить ситуацію в регіоні ще більш напруженою, зазначає Associated Press.

Покровськ залишається ключовим стратегічним вузлом, адже саме тут перетинаються важливі автошляхи, які ведуть до великих міст сходу України. Крім того, місто має важливу залізничну станцію, що робить його логістично важливим об’єктом як для оборони, так і для постачання військ.

Москва поспішає захопити територію

Росія намагається захопити якомога більше територій, користуючись політичною невизначеністю в США. В адміністрації Дональда Трампа закликають до переговорів, а заморожування американської військової допомоги створило серйозне занепокоєння серед українських посадовців.

Водночас Володимир Зеленський запевняє, що військова підтримка продовжується, і Україна буде боротися за свої позиції.

Одним із найбільших тактичних втрат останніх тижнів стала втрата Великої Новосілки – першого значного успіху російської армії після захоплення Курахового в січні.

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Українські військові все ще контролюють південну частину населеного пункту, однак позиції стають дедалі нестабільнішими. Військові експерти сперечаються, чи варто було утримувати місто за будь-яку ціну, чи все ж варто було відступити для перегрупування

"Через це ворог нарощував сили… займав позиції, окопався. У них це дуже добре виходило", – зазначив один із командирів біля Покровська.

Російські війська розпочали масштабний наступ

За словами військових, ворог кинув у бій великі сили бронетехніки. Йдеться про до 10 колон бронемашин, кожна з яких налічувала до 10 одиниць техніки.

Водночас українські сили продовжують утримувати ключові позиції, проте ситуація залишається критичною. Військове командування аналізує подальші кроки, щоб не допустити подальшого прориву противника.

Логістичні труднощі

Логістичні труднощі стають дедалі критичнішими: основні транспортні маршрути, які забезпечують постачання українських військових, опинилися під постійним прицілом російських безпілотників. Контроль ворога над висотами дає змогу завдавати ударів по цілях на відстані до 30 км, що серйозно ускладнює маневри української армії.

"Траса Покровськ-Павлоград-Дніпро вже під контролем російських безпілотників", – розповідає один із командирів на передовій. За його словами, інтенсивність руху трасою знизилася до 10% від звичайного рівня.

Альтернативні маршрути також небезпечні – техніку доводиться переганяти відкритими полями, що підвищує ризик ударів. Евакуація поранених, яка раніше займала години, тепер може розтягнутися на дні.

"Все видно (ворожим безпілотникам), і це дуже важко", – зізнається фельдшер "Марік".

Проблеми з логістикою ускладнюються несприятливими погодними умовами. Дощі та сльота ускладнюють доставку боєприпасів та евакуацію поранених, тоді як російські сили активно використовують дрони та артилерію для атак на українські колони постачання.

Новобранці не готові до боїв

На передовій гостро відчувається нестача підготовлених військових. Багато підрозділів укомплектовані людьми без достатнього досвіду, що створює додаткове навантаження на професійні частини.

"Постійно розширюють лінію фронту, тому що залишають свої позиції, не утримують їх, не контролюють, не стежать за ними. Майже всю роботу ми виконуємо за них", – розповідає військовий із позивним "Афер".

Через це зона відповідальності окремих батальйонів збільшилася вчетверо – з двох кілометрів до восьми-десяти. Ресурсів для утримання таких ділянок просто не вистачає.

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Не краща ситуація і з постачанням дронів, які критично необхідні на фронті.

"Це не тому, що вони мають менш якісну піхоту, а тому, що вони абсолютно не готові до сучасної війни", – зазначає "Афер".

Росіяни переважають чисельно

Українські військові, виснажені безперервними боями, не мають можливості на ротацію. Тим часом противник перекидає нові сили, використовуючи значну чисельну перевагу.

"На одного нашого бійця припадає до 20 росіян", – констатують військові.

У медичному пункті під Покровськом поранений боєць із позивним "Риба" проходить відновлення. Він отримав поранення, коли разом із побратимами евакуював загиблого товариша.

"Ми відбиваємось, наскільки можемо, якомога краще", – каже він.

Нагадаємо, що Путін змінив цілі війни. Російські окупанти намагатимуться сконцентрувати свої зусилля на захопленні Донецької та Луганської областей.