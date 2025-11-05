Бої під Покровськом досягають апогею: Bild про критичну ситуацію на Донбасі

Покровськ

Реклама

У районі Покровська Донецької області ситуація стрімко загострюється. Війська РФ продовжують наступ і намагаються повністю оточити українське угруповання. Критична ситуація і під Мирноградом. Біля міст тривають жорсткі бої.

Про це повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на українських військових, які беруть участь у боях.

Співрозмовники видання кажуть, що армія РФ уже прорвалася на околиці Покровська, а частина міста фактично перебуває під їхнім контролем.

Реклама

“Офіційно Київ стверджує, що міста “утримуються”, а російська армія відступає, проте насправді, за словами українських військових, ситуація має інакший вигляд”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що росіяни контролюють уже 80% міста, на окупацію якого диктатор РФ Володимир Путін кидає усі сили.

“Путін зараз кидає всі сили на цей регіон. Ситуація вкрай важка. Ми втратили 80 відсотків міста, все ще боремося за 20 відсотків, але й там програємо. Хлопці в Мирнограді та південніше перебувають у ще гіршому становищі, вони фактично оточені”, — розповів Bild високопоставлений офіцер ЗСУ.

За словами військового, який воює в районі Мирнограда, навіть якби був наказ відводити підрозділи, є сумніви, що вони виживуть.

Реклама

“Найімовірніше, ніхто з нас не добереться до Родинського живим. Краще залишитися на позиції та дочекатися, коли нас або звільнять, або візьмуть у полон”, — висловився він.

Автори видання зазначають, що нинішні події під Покровськом дедалі більше нагадують ситуацію у Бахмуті. Тоді рішення про відступ довго не ухвалювали.

Нагадаємо, аналітики ISW наголошували, що Покровськ опинився під реальною загрозою. Нещодавні російські просування через місто є кульмінацією 21-місячної кампанії РФ із його захоплення. Саме стільки часу знадобилося ворогові, щоб просунутися на 39 кілометрів від Авдіївки до Покровська.

Аналітики DeepState заявляють, що РФ закріплюється у Покровську та намагається відрізати Мирноград. Окупанти вже контролюють місцевість усередині Покровська, активно облаштовують позиції та контролюють логістичні шляхи для просочування.

Реклама